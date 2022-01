Vicenza, auto rimane infilzata nella ringhiera: ferito nell’incidente l’autista

Nel Vicentino un'auto è rimasta infilzata nella ringhiera di un ponte. Il conducente ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

A Val Liona, nel Vicentino, un’auto si è schiantata contro la ringhiera di un ponte, rimanendo infilzata. Il conducente dell’abitacolo rimasto ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Vicenza, auto rimane infilzata nella ringhiera

Nella serata di venrdì 14 gennaio, intorno alle 20.30 a Val Liona , in provincia di Vicenza un’auto è rimasta infilzata nella ringhiera di un ponte, in seguito a un incidente.

L’auto uscendo dalla strada si è così conficcata nella ringhiera, ferendo il conducente. Seguiranno accertamenti da parte dei Carabinieri per verificare le cause di questo incidente

Auto rimane infilzata nella ringhiera di un ponte: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e di un’ambulanza da Lonigo, che ha trasportato d’urgenza in codice rosso il conducente 51enne dell’abitacolo all’ospedale di Vicenza.

Sul posto la polizia ha rilevato le prove del sinistro, ma solo in seguito alle analisi tecniche si potrà scoprire la causa dello schianto.

Auto infilzata nella ringhiera: il precedente a Padova

Lo scorso ottobre 2021 anche a Padova si era verificato un incidente simile. Lungo al provinciale 67 nei pressi di Fontaniva, un’auto era rimasta infilzata nella ringhiera del ponte della roggia Chioro.

I pompieri di Cittadella e Padova hanno subito messo in sicurezza l’auto in equilibrio precario ed estratto con cautela il conducente.

Anche in quel contesto il conducente ferito ma non in pericolo di vita, fu trasportato in ospedale per accertamenti.