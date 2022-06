Vicenza, bimba di 10 anni fa arrestare un pedofilo che la stava molestando in piscina

La piccola si è rivolta a un addetto alla sicurezza perché due uomini la stavano toccando mentre era in acqua.

Una bimba di 10 anni ha denunciato due uomini che la stavano molestando in piscina, facendone arrestrare uno per pedofilia.

A Vicenza, una bimba fa arrestare un pedofilo e denunciare un altro uomo

È successo nel pomeriggio di domenica 26 giugno 2022 presso le piscine comunali di Vicenza, dove la piccola si trovava insieme ai genitori.

Secondo quanto finora ricostruito, i due uomini si sarebbero avvicinati con una scusa alla bambina, che stava giocando in acqua, palpeggiandola nelle parti intime.

La vittime è immediatamente corsa fuori dalla piscina in lacrime e si è rivolto a un addetto alla sicurezza dicendo: “Quei due uomini mi stanno toccando”.

I due uomini hanno iniziato ad accusarsi a vicenda

L’addetto ha subito iniziato a cercare i due uomini e, dopo averli fermati, li ha condotti in un locale della struttura, trattenendoli fino all’arrivo della Polizia.

Gli agenti hanno ricostruito la vicenda grazie alle dichiarazioni dei testimoni, tra i quali un uomo che nel frattempo aveva avvertito il padre della bambina.

I due uomini fermati sono stati ascoltati e perquisiti. Inizialmente hanno dichiarato di aver solo accarezzato sul viso la piccola, poi si sarebbero invece accusati a vicenda.

Chi sono gli uomini fermati

Si tratta di due cittadini indiani residenti nel Vicentino di 36 e 43 anni.

Durante la perquisizione, il primo è stato trovato in possesso di immagini pedo-pornografiche occultate sul proprio cellulare, sequestrato dalla Polizia. Per lui è quindi scattato l’arresto, con il trasferimento nel carcere di Vicenza, a disposizione della Procura della Repubblica. Il secondo è stato invece denunciato a piede libero per molestie sessuali alla minore.

Secondo quanto disposto dal questore di Vicenza, l’ufficio immigrazione ha subito avviato la procedura per revocare ai due uomini il permesso di soggiorno, con la loro conseguente espulsione dal Paese dopo la conclusione dell’iter processuale a loro carico.

