Vicenza, con lo scooter addosso ad un cartello morto 17enne

Tragedia a Vicenza dove un ragazzo va a sbattere con lo scooter addosso ad un cartello: il 17enne è morto. Il giovanissimo Andrea Tagliapietra è spirato a causa del violento impatto del mezzo a due ruote contro un cartello stradale. Da quanto si apprende il ragazzo stava rientrando a casa dopo una festa ed era giunto a neanche 300 metri dall’abitazione.

Con lo scooter addosso ad un cartello

Ad un certo punto però ha perso il controllo del mezzo ed ha centrato il cartello. Andrea è stata sbalzato a terra “battendo la testa sull’asfalto e riportando lesioni fatali”. Tutto è accaduto intorno alle 3.30 della scorsa notte, in via Bosco. Un automobilista di passaggio ha dato l’allarme al Suem 118 dopo aver scorto il giovane esanime a terra. Purtroppo ogni tentativo dei soccorritori di prestare aiuto ad Andrea si è rivelato inutile.

Indagine dei carabinieri di Thiene

Dai media apprendiamo che sono in corso indagini dei carabinieri di Thiene per comprendere l’esatta dinamica del sinistro. E sempre sui media, segnatamente su Fanpage, si legge che sul corpo del giovane potrebbe essere disposto un esame autoptico su disposizione del magistrato di turno che ha preso in carico la terribile vicenda.