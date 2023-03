Vicenza, giovane travolto da furgone: inutili i tentativi di salvarlo

Un ragazzo è stato travolto da un furgone e sbalzato in un burrone. I tentativi di salvarlo si sono purtroppo rivelati inutili. L’episodio è accaduto la sera dello scorso 8 marzo in via Quintarello a Quinto Vicentino, in provincia di Vicenza. L’uomo alla guida del furgone ha immediatamente dato l’allarme e sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi assieme alle Forze dell’ordine di Thiene. Come informa Il Dolomiti, la vittima non aveva documenti con sé e sono dunque scattate le operazioni di soccorso.

Ragazzo travolto da furgone: è morto sul colpo

Tragedia ieri sera a Quinto. Un ragazzo è stato travolto intorno alle 20 da un furgone. Come si legge da TVIWEB il giovane sarebbe morto sul colpo, rendendo inutili i tentativi del personale del SUEM di salvargli la vita. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sventurato.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sembra che l’uomo alla guida del furgone stesse avanzando lungo la strada quando, forse a causa della completa mancanza di illuminazione, ha improvvisamente impattato contro qualcosa. Non appena accortosi della vittima a terra, l’autista del mezzo ha immediatamente chiamato i soccorsi e i carabinieri, giunti con una pattuglia da Thiene.