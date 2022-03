Vicenza, incidente mortale tra auto e moto: morto il motociclista e una mamma con la sua bambina

Nel comune di Agugliaro, in provincia di Vicenza, un incidente mortale tra un’auto e una moto ha causato la morte di tre persone e due feriti gravi.

Un incidente mortale si è consumato in provincia di Vicenza nel momento in cui si è verificato il violento scontro tra un’auto e una moto di grossa cilindrata. L’incidente ha causato la morte di tre persone mentre altre due sono rimaste gravemente ferite.

Vicenza, incidente mortale tra auto e moto: tre vittime e due feriti gravi

Nel pomeriggio di domenica 27 marzo, è stato segnalato un incidente mortale avvenuto quando una Nissan e una moto di grossa cilindrata si sono improvvisamente schiantate l’una contro l’altra in prossimità di un incrocio. La vicenda si è verificata in via Ponticelli in direzione Ponticelli di Agugliaro (Riviera Berica), località situata in provincia di Vicenza, nel Veneto.

Lo scontro ha provocato la morte di tre persone: il conducente della moto e una madre con la sua bambina che viaggiavano a bordo dell’auto.

Altre due persone, invece, sono rimaste gravemente ferite e vertono in condizioni critiche. Si tratta, nello specifico, di un uomo anziano e di un bambino che si trovavano nella Nissan.

Al momento, non sono ancora chiare quali siano state le cause che hanno portato all’originarsi del tragico incidente.

Morto il motociclista e una mamma con la sua bambina: l’intervento dei soccorsi

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il sinistro mortale avvenuto ad Agugliaro nella giornata di domenica 27 marzo è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti due ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso a tutti i soggetti coinvolti nell’incidente. Se nulla è stato possibile per il conducente della moto, per la donna e per sua figlia, l’anziano alla guida della Nissan e il bambino gravemente feriti hanno ricevuto le prime cure sul posto per poi essere trasportati in ospedale.

I carabinieri, invece, hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente.

Intanto, il comune di Agugliaro ha condiviso un post su Facebook comunicando che la strada in cui si è verificato l’incidente è stata chiusa per consentire lo svolgimento delle indagini e permettere alle autorità di liberare la sede stradale.