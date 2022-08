Vicenza, le cade il cellulare durante l’escursione: fidanzato muore mentre cerca di recuperarlo

Tragedia durante un'escursione sull'Altopiano di Asiago. Un 30enne ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per un centinaio di metri.

Quella che avrebbe dovuto essere una serena escursione sull’Altopiano di Asiago, si è tramutata nel giro di poco tempo in una tragedia. Andrea Mazzetto, un giovane di 30 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un dirupo per circa un centinaio di metri.

Stando a quanto emerge da prime informazioni sulla vicenda, la vittima stava tentando di riprendere il cellulare che era caduto dalle mani della fidanzata.

Disperata la corsa contro il tempo dei soccorritori e degli operatori sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Vicenza, giovane precipita da un dirupo sull’Altipiano di Asiago

La tragedia si è consumata all’altezza dello sperone “Altar Knotto” nel pomeriggio di sabato 20 agosto intorno alle ore 14.00. L’allarme alle forze dell’ordine è stato lanciato dalla fidanzata. Coinvolto nelle delicate operazioni di ricerca, il soccorso alpino oltre che i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Ci sarebbero volute alcune ore prima di rinvenire il corpo del 30enne privo di vita e che è stato trasferito all’ospedale di Asiago. Ai militari dell’Arma spetterà infine il compito di fare luce su cosa sia successo esattamente in quei drammatici momenti.

I messaggi di cordoglio sui social

Nel frattempo sono in molte le persone che hanno dedicato al giovane un ultimo pensiero sui social, tra questi la tifoseria della squadra di Rugby di Rovigo Posse Rossoblu: “Tutte le Posse Rossoblù si stringono in un sincero abbraccio ad Enrico Mazzetto w alla sua famiglia per l’improvvisa perdita del fratello Andrea.

Enrico ti siamo tutti vicino in questo terribile momento”. “Non posso credere che tu te ne sia andato” e ancora “No Mazz pure tu”, sono alcuni commenti che è possibile leggere su Facebook.