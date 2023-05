Vicenza, perde il controllo del camion, si ribalta e rimane incastrato in cabina

Inferno di lamiere in territorio di Vicenza, dove un autotrasportatore perde il controllo del camion, si ribalta e rimane incastrato in cabina. Da quanto si apprende il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito seriamente ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. Il sinistro si è verificato nella mattinata lungo la Superstrada Pedemontana Veneta. Per la precisione l’incidente ha avuto luogo nell’area di Riese Pio X, in direzione di Vicenza.

Perde il controllo del camion e rimane incastrato

A perdere il controllo un autoarticolato che dopo aver “derapato” si è accartocciato sul ciglio della strada. Sul posto è intervenuta a razzo una squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco. Gli operatori del 115 hanno trovato l’autoarticolato rovesciato e il conducente incastrato nella cabina di guida. A quel punto bisognava lavorare di martinetti e cesoie idrauliche ma non prima di aver messo in sicurezza il mezzo, che trasportava un carico di materiale ferroso.

La manovra del team 115 per estrarre la vittima

Alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre il conducente dal relitto che è stato preso in carico dai sanitari del Suem. Stabilizzato, il conducente è stato trasferito con urgenza in ospedale via elicottero. Dopo il recupero del ferito il soccorso stradale ha avviato le operazioni di recupero dell’autoarticolato.