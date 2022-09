Vicenza, ritrovata la 13enne scomparsa da Pojana Maggiore lo scorso 14 settembre

Dopo 10 giorni di ricerche, è stata ritrovata Gloria, la 13enne scomparsa in provincia di Vicenza.

Dopo 10 giorni di ricerche, è stata ritrovata Gloria, la 13enne scomparsa a Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza. A rintracciarla sono stati i carabinieri alla stazione di Montecchio Maggiore, poco lontano dal paesino in cui vive.

Vicenza, ritrovata la 13enne scomparsa

Gloria, la 13enne scomparsa lo scorso 14 settembre da Pojana Maggiore (Vicenza) è stata ritrovata dai carabinieri, dopo ben 10 giorni di ricerche e appelli da parte della famiglia alla trasmissione della Rai “Chi l’ha visto”.

Da quanto si apprende, pare che la ragazzina si stata notata in un bar non molto lontano dal paesino in cui vive.

Riconosciuta dalle foto segnaletiche diramate dai carabinieri, alcuni testimoni hanno allertato le forze dell’ordine che l’hanno ritrovata nella tarda serata di ieri venerdì 23 settembre a Montecchio Maggiore.

La scomparsa e le ricerche

La 13enne lo scorso 14 settembre era uscita di casa alle 7 per recarsi a scuola, ma da quel momento si sono perse le sue tracce.

I genitori della ragazza hanno subito dato l’allarme e chiesto anche l’aiuto alla trasmissione della Rai “Chi l’ha visto” che ha ricostruito la vicenda.

Per 10 giorni i Carabinieri vicentini non hanno avuto riscontri, ma per fortuna nella serata di ieri venrdì 23 settembre Gloria è stata ritrovata sana e salva, con addosso ancora la tuta da ginnastica azzurra, le scarpe da ginnastica bianche e lo zaino rosso che utilizza per andare a scuola.