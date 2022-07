Vicenza, una grande installazione per riscoprire le relazioni

Vicenza, 15 lug. (askanews) – Dall’Eden al Deserto è la performance emozionale ideata dal regista televisivo e teatrale Duccio Forzano per coinvolgere i visitatori in un viaggio alla riscoperta delle relazioni. Un’opera fantastica e inedita che sarà visibile al pubblico dal 15 al 17 luglio presso la Fiera di Vicenza e che proietterà i visitatori nell’Era del Relazionésimo.

“Bisogna provare a riflettere sulle relazioni – ha detto Forzano ad Askanews – perché le relazioni sono importanti.

La mancanza di relazioni è mancanza assoluta di vita, fondamentalmente. Non avere relazione con il pianeta causa quello che stiamo vivendo adesso, le relazioni sbagliate tra i Paesi provocano le guerre. Può sembrare scontato e banale, però si fa spesso un po’ finta di non vedere”.

Relazionésimo 2030 è il primo Expo Summit festival delle Relazioni, organizzato da Beate Vivo Farm e incentrato sull’essere umano. Tutto nasce da una domanda ben precisa: quanto valgono le relazioni in ogni ambito della nostra vita? Le risposte sono tante e molteplici e parlano diversi linguaggi.

“Ci siamo resi conto – ci ha spiegato Ketty Panni, ideatrice del progetto insieme con Ombretta Zulian – che mancano relazioni a 360 gradi, nella comunità, in azienda, nella famiglia, con noi stessi: abbiamo paura di essere felici. Abbiamo allora deciso di partire con Relazionésimo per lanciare una manciata di semi e capire nel tempo, come, grazie all’aiuto di tutti, ripristinare le relazioni. Per un’economia che va dal dare-avere al dare-ricevere, perché poi se tutti noi ci mettiamo in relazione, sicuramente nella comunità come nella famiglia ricadranno una bellezza e un’economia migliori”.

E nella grande installazione le relazioni saranno anche quelle tra le diverse arti, che contribuiranno alla sensazione di stupore e meraviglia.

“Tutte queste arti messe insieme – ha concluso Duccio Forzano – un percorso di circa 5 minuti che si sviluppa velocemente in tutto ciò che stiamo vivendo, in tutto ciò che potremmo avere e che abbiamo, ma che non vediamo”.

L’installazione dall’Eden al Deserto vuole essere l’icona di tutto ciò che accadrà all’interno di Relazionésimo. Per portare dubbi, domande e riflessioni che sono al centro della tre giorni di incontri e dibattiti a Vicenza.