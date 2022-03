Victoria Cabello, la confessione sulla sua malattia: “Pensavo di morire”

La nota conduttrice televisiva Victoria Cabello si apre in una nuova intervista: il ritorno sul piccolo schermo e la grave sindrome di cui era vittima

La nota conduttrice televisiva Victoria Cabello si apre in una nuova intervista: il racconto del suo ritorno sul piccolo schermo e della grave sindrome di cui era vittima.

Victoria Cabello e la lontananza dalla televisione: la storia della conduttrice

La nota conduttrice televisiva Victoria Cabello aveva abbandonato il piccolo schermo da ormai tempo immemore.

La Cabello aveva fatto sapere nel 2017 di soffrire di un problema di salute tanto importante da mettere a rischio la sua vita. Si trattava di una rara sindrome trasmessa da zecche che intacca il sistema neurologico, cardiaco e articolare. Un’infezione che talvolta può portare anche alla morte.

La Cabello racconta la sua malattia

Essendo il peggio ormai scongiurato, la Cabello se l’è sentita di parlare per la prima volta apertamente di questa malattia.

La conduttrice ha affermato in un’intervista rilasciata a ‘Dmegazine’ di aver addirittura pensato di poter morire: “E’ noto che io abbia avuto la sindrome di Lyme. Ho pensato di morire e ho dovuto affrontare un percorso riabilitativo lungo. Ora è passato, ma quel periodo mi ha condizionato la vita. Lo step più importante da fare è alzarsi la mattina e non sentirsi una persona malata.”

Il ritorno in televisione con Pechino Express

La Cabello può tornare ora a sorridere e a riaffacciarsi al mondo della televisione, che l’ha vista protagonista per così tanti anni. La conduttrice prenderà, infatti, parte al noto programma Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca assieme a Paride Vitale: “Pechino Express mi ha dato l’opportunità, la grinta per svoltare, mi ha dato la possibilità di dimostrare a me stessa che sto bene. Ho un po’ timore perché ho sempre scritto i miei programmi e detesto non avere il controllo.

Ma se mi terrorizza è quello giusto, mi metterà alla prova e dovrò superare me stessa.”