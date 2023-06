Victoria Cabello ha ammesso di essere delusa da Virginia Raffaele: non la sente e non la vede dal 2011.

Nel 2011, Victoria Cabello e Virginia Raffaele hanno lavorato insieme a Quelli che il calcio. Sembrava che avessero un bel rapporto, ma non si sentono e non si vedono più da oltre dieci anni. Cosa è successo tra loro?

Victoria Cabello e Virginia Raffaele: il rapporto

Correva l’anno 2011, quando Victoria Cabello prese il timone di Quelli che il calcio da Simona Ventura, mantenendolo per ben due edizioni. Al suo fianco c’era Virginia Raffaele, che vestì i panni di diverse Vip: da Nicole Minetti a Francesca Pascale, passando per Belen Rodriguez, Giorgia Maura e Paula Gilberto do Mar. Sembrava che Victoria e la comica avessero un bel rapporto, ma non si sentono e non si vedono da oltre 10 anni.

Victoria Cabello delusa da Virginia Raffaele

Intervistata da Vanity Fair, Victoria ha ricordato con affetto l’avventura a Quelli che il calcio: “È stato un grande risultato portare a un programma Rai così famoso un pubblico nuovo: sono molto orgogliosa di esserci riuscita“. Con Virginia, però, c’è stato più alcun tipo di rapporto. La Cabello ha dichiarato:

“Virginia non l’ho più né vista né sentita […] Dopo Victor Victoria è arrivata a Quelli che il Calcio con Simona Ventura, ma l’esplosione l’ha avuta quando sono arrivata io: sapevo come sfruttare al meglio le sue qualità, mi sono battuta affinché lei e Ubaldo Pantani non facessero solo i collegamenti ma intervenissero anche in studio. Io e gli autori, poi, abbiamo anche insistito sulla scelta dei suoi personaggi: da Belen alla Minetti”.

Victoria Cabello: la frecciatina a Virginia

Anche se Victoria ha fatto di tutto per dare più spazio a Virginia, il loro rapporto è comunque finito. La Cabello, in quella che sembra una chiara frecciatina alla Raffaele, ha speso belle parole per un’altra comica/conduttrice: