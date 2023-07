Victoria De Angelis innamorata di Luna: scoppia la passione in vacanza

Victoria De Angelis sembra essersi decisa a uscire allo scoperto con Luna Passos, la splendida modella brasiliana (originaria dell’Olanda) con cui fa coppia fissa da alcuni mesi.

Victoria De Angelis: la fidanzata Luna

Victoria De Angelis sembra essere serena e soddisfatta accanto alla fidanzata Luna e in tanto, sui social, hanno iniziato a circolare le prime foto delle sue vacanze in compagnia della fidanzata Luna, che sembra disposta a seguirla anche in giro per il mondo. Mentre i Maneskin sono impegnati con le tappe italiane del loro tour mondiale, la bassista della band cerca di ritagliarsi ogni momenti libero in compagnia della fidanzata. Le due sono stati avvistate mentre si baciavano appassionatamente per le strade di Roma e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più su di loro.

In passato la stessa Victoria aveva svelato sul suo orientamento e sulla sua vita sentimentale:

“Ricordo quando iniziai ad uscire con le ragazze, sentivo che le persone mi fissavano davvero. Queste cose possono davvero metterti a disagio, anche se non è un grosso problema rispetto a quello che affrontano altre persone. Ma vorrei solo che potesse essere del tutto normale. È un Paese ancora molto conservatore, l’Italia. È un Paese molto cattolico e molte, molte persone credono ancora, proprio per questo motivo, che essere omosessuali sia un peccato”, ha ammesso.