Victoria De Angelis pizzicata mentre bacia la nuova fidanzata Luna: le due sono in vacanza a Formentera con quasi tutti i Maneskin.

Tempo di vacanze per Victoria De Angelis dei Maneskin. La ragazza è stata pizzicata in barca a Formentera, mentre bacia la nuova fidanzata Luna. La loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele.

Victoria De Angelis pizzicata mentre bacia la nuova fidanzata Luna

Il settimanale Chi ha beccato Victoria De Angelis dei Maneskin in vacanza a Formentera. Dopo il concerto a Barcellona, al Primavera Sound Festival, Damiano David è tornato in Italia, mentre il resto della sua band ha preferito restare in Spagna. La bassista ha portato con sé anche la nuova fidanzata Luna.

Victoria De Angelis e Luna: la relazione va alla grande

Victoria e Luna appaiono più innamorate che mai. Con loro ci sono anche Ethan, Thomas e la fidanzata di quest’ultimo, Lavinia. La De Angelis ha condiviso qualche scatto della vacanza sui social, ma la presenza della sua dolce metà non ha catturato troppo l’attenzione. Dalle foto di Chi, invece, non c’è alcun dubbio: tra loro la passione è alle stelle.

Victoria: vacanza con Luna prima del tour

La De Angelis si sta godendo una vacanza con la nuova fidanzata Luna prima di gettarsi a capofitto nel nuovo tour. A breve, infatti, i Maneskin ripartiranno con il Loud Kids Tour, iniziato nel 2022. Per il momento, a luglio ci sono tre tappe: Trieste, Roma e Milano. Ovviamente, i biglietti sono sold out da tempo.