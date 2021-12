Victoria dei Maneskin, la confessione della nonna: “Ha visto morire la mamma, ha sofferto molto”

La nonna di Victoria De Angelis ha rivelato per la prima volta alcuni retroscena del tragico lutto che ha segnato la bassista dei Maneskin.

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin e fondatrice della band, ha perso sua madre quando era ancora piccola. Per lei sarebbe stato un colpo durissimo.

Victoria De Angelis: la morte della madre

Victoria De Angelis non ha mai fatto segreto di aver attraversato un periodo buio quando sua madre è scomparsa prematuramente a causa di una grave malattia.

La giovane musicista ha voluto starle accanto nel suo paese natale, la Danimarca, fino al giorno della sua prematura scomparsa. Sua nonna ha confessato per la prima volta alcuni retroscena del tragico lutto che ha segnato duramente Victoria:

“Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca.

Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”, ha confessato la donna, e ancora.

“Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin”. Victoria è in seguito tornata a Roma, dove è stata cresciuta da suo padre. La ragazza fa ritorno ogni anno in Danimarca, dove abita il resto della sua famiglia.

Victoria De Angelis: la musica

Proprio la prematura scomparsa di sua madre ha spinto Victoria ha trovare rifugio nella musica e infatti pochi anni più tardi la bassista ha dato vita alla band che oggi l’ha resa celebre in tutto il mondo, i Maneskin. Il 2021 è stato un anno ricco di importanti traguardi per i 4 membri della band, che hanno visto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, partendo a seguire per un tour che li ha portati in giro per l’Europa.

Victoria De Angelis: la vita privata

Victoria è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e la cantante ha sempre smentito le voci in circolazione in merito a un suo presunto legame sentimentale con il frontman dei Maneskin, Damiano David. Nel 2020 Victoria è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con una ragazza, sua presunta fidanzata (di cui però non si conosce l’identità). Victoria ha il merito di aver fondato i Maneskin e di aver scelto il nome della band (che in danese significa chiaro di luna).