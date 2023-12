Victoria filma David Beckham mentre si allena, fan in estasi: "Lavori per noi"

Victoria Beckham ha fatto un grandissimo regalo ai suoi fan: ha filmato il marito David mentre si allena e ha condiviso il video sui social. Il web, neanche a dirlo, è letteralmente esploso.

David Beckham è uno degli uomini più belli del mondo. Ha fan in ogni angolo del globo e sua moglie Victoria ne è consapevole. Insieme da oltre 20 anni, i due hanno quattro figli stupendi: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven. Nelle ultime ore, l’ex Spice Girls ha voluto fare un grande regalo ai fan: ha filmato il marito mentre si allena e ha condiviso il video sui social.

Fan impazziti per il video di Victoria Beckham

Nel filmato che Victoria Beckham ha condiviso su Instagram, David è ripreso a terra, di spalle. Un allenamento molto sexy, con abbigliamento aderente e diversi primi piani del lato B. Le gambe dell’ex calciatore sono scolpite, così come il resto del corpo. A didascalia del video, l’ex Spice Girls ha scritto: “Allenamento mattutino con questa Macchina dell’Amore“.

Victoria Beckham: i ringraziamenti dei fan sono esilaranti

I fan, neanche a dirlo, hanno ringraziato in massa Victoria per aver filmato David Beckham mentre si allena. Tra i tanti commenti, alcuni vietati ai minori, si legge: “Mi sento in colpa a guardarlo sull’account del lavoro“, oppure “Victoria, tu fai così tanto per noi”, o ancora “Grazie, sei una donna fortunata“.