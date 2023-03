Victoria Triece esclusa dal volontariato a scuola per OnlyFans

Victoria Triece è una creator statunitense di Onlyfans che nell’ottobre del 2021 era stata esclusa dai progetti di volontariato organizzati dalle scuole dei suoi figli. Il motivo? Proprio il fatto che postasse contenuti erotici su Onlyfans.

Victoria Triece esclusa dal volontariato a scuola: posta foto su Onlyfans

Dopo quasi due anni dall’accaduto la donna ha deciso di intentare una causa alle Orange County Public Schools di Orlando, le scuole che l’avevano esclusa dal volontariato. “Quello che fa Victoria fuori dalle attività scolastiche, e che non riguarda strettamente la scuola o i bambini, sono affari suoi, altrimenti nessuno di noi sarebbe più libero di fare ciò che vuole” – ha dichiarato il suo avvocato durante un’intervista per il ‘Washington Post‘.

Le dichiarazioni della Triece

La stessa Victoria, nell’ambito della medesima intervista pubblicata sul ‘Washington Post‘, ha spiegato quanto si è sentita male quando il preside le annunciò che non poteva più avvicinarsi ai bambini. La 31enne ha dichiarato quali sono le sue intenzioni con la causa che ha aperto contro gli istituti: “Non era il mio lavoro, ma lo facevo con molto piacere, prendevo molto sul serio tutte le attività scolastiche. E poi ti viene detto, ‘Ehi, non puoi essere più qui’… Quella era la mia vita…“