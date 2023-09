Video di Zelensky a Cernobbio: mai dubbi sul sostegno dell'Italia

Cernobbio, 1 set. (askanews) – “Non abbiamo mai avuto dubbi rispetto alla forza delle decisioni dell’Italia riguardo al sostegno all’Ucraina”. A dirlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in videoconferenza alla 49esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

“Vogliamo ringraziare l’Italia per il sostegno politico e l’Ue per aver sostenuto la candidatura ucraina e gli impegni per garantire sicurezza del nostro Paese – ha aggiunto – E’ il momento delle decisioni forti per la sicurezza nostra, per l’Europa e la sicurezza globale”, ha continuato.

Poi riguardo alla morte di Prigozhin ha commentato che dimostra come la parola di Putin “non valga nulla” e riguardo alla fine della guerra ha ribadito:

“Senza la Crimea, senza il Donbass, non ci può essere una pace sostenibile in Ucraina”.