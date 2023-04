Video Difesa Ucraina: grazie Italia per le armi pesanti fornite

Video Difesa Ucraina: grazie Italia per le armi pesanti fornite

Video Difesa Ucraina: grazie Italia per le armi pesanti fornite

Kiev, 3 apr. (askanews) – Un video di ringraziamento “originale” quello pubblicato sull’account del ministero della Difesa ucraino e dedicato all’Italia. Tra immagini di Ferrari, Laborghini, pasta, città d’arte, caffè, ma anche della visita della premier Giorgia Meloni a Kiev e di mezzi militari di vario tipo, il ministero, con il sottofondo di Funiculì Funiculà cantata da Pavarotti, scrive nel post che accompagna le immagini: “Grazie all’Italia per l’amicizia e l’artiglieria pesante, mai abbastanza per il caffè forte che ci ha dato energia per tutti questi anni. Forza Italia, forza Ucraina!”

“L’Italia, la casa delle auto più belle, delle città più pittoresche”, si legge nelle didascalie del video di ringraziamento che mostra le vetture simbolo del Belpaese e immagini di Roma, Torino e Pisa tra le altre. L’Italia, il Paese “del miglior caffè e dei critici di cucina più aggressivi al mondo”, si vede ancora nel minuto di video in cui vengono mostrati tweet come “ogni volta che metti la pasta a cuocere nell’acqua fredda una nonna italiana muore” o ancora “se provi a cucinarlo in Italia la polizia ti arresta”.

“E uno dei nostri alleati più forti – prosegue il ministero della Difesa ucraino mostrando Meloni con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev – I nostri amici italiani ci hanno inviato artiglieria pesante, veicoli blindati e sistemi di difesa aerea. Ci avete aiutato a difendere il nostro Paese e avete salvato le vite degli ucraini. Forza Italia! Forza Ucraina”.