Gaza, 19 mar. (askanews) – Queste immagini diffuse dall’esercito israeliano mostrano quelle che vengono descritte come “operazioni terrestri mirate” effettuate nella Striscia di Gaza. Dopo una serie di raid aerei, che hanno provocato centinaia di morti negli ultimi due giorni, sembra la prossima fase che conferma l’intenzione israeliana di non proseguire nei negoziati per una seconda fase del cessate in fuoco che era in vigore da fine gennaio.