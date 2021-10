Video messaggio a sorpresa di Obama per Angela Merkel

Roma, 22 ott. (askanews) – Sopresa di Barack Obama per la cancelliera Angela Merkel al Vertice Ue a Bruxelles. L’ex presidente degli Stati Uniti le ha dedicato un video-messaggio, che il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha ritwittato sul proprio profilo Twitter, nell’ambito del saluto di commiato che l’Unione europea ha dedicato alla leader tedesca, che dopo 107 vertici in 16 anni, ha partecipato molto probabilmente al suo ultimo consiglio Ue il 21 e 22 ottobre.

“Angela mi unisco ai tuoi colleghi, amici e ammiratori in tutto il mondo nel renderti omaggio oggi. È una conferma del tuo carattere il fatto che probabilmente preferiresti lavorare al Consiglio europeo invece di essere al centro dell’attenzione in questo momento”, ha esordito Obama.

“Ma sono stato orgoglioso di onorarti con una Medaglia alla libertà per il tuo impegno in ciò che l’alleanza tra Stati Uniti, Germania ed Europa può rappresentare nel mondo.

Ho usufruito della tua collaborazione per superare una serie di crisi che affliggono la nostra gente, e sono stato felice di diventare tuo amico. E sono stato felice di diventare tuo amico perché ti ho osservata ricorrere al buon umore, al saggio pragmatismo e inarrestabile bussola morale nel prendere decisioni difficile per così molti anni”, ha aggiunto.

“Grazie a te, il mondo ha resistito a molte tempeste. Tante persone, ragazze e ragazzi, uomini e donne, hanno un modello da seguire a cui guardare nei momenti difficili. Lo so perché sono uno di loro”.

“Ora hai molti anni fruttuosi davanti da trascorrere con il tuo amato marito, a nome del popolo americano, i tuoi colleghi per molti anni, Michelle e le mie figlie, voglio ringrarti per la tua amicizia, la tua leadership e soprattutto per la tua fedeltà a valori universali che hai abbracciato da piccola nella Germania est. Danke schoen!”, ha concluso.