Video shock da Kiev: e se sotto le bombe russe ci fosse Parigi?

Roma, 12 mar. (askanews) – Un video impressionante che arriva da Kiev. Ma stavolta le bombe non sono sulla capitale ucraina, e a essere presa di mira non è la torre della Tv di Kiev, bensì la Torre Eiffel. Bombardamenti, esplosioni, sirene, pianti, urla: tutto a Parigi. Per fortuna è soltanto una impattante campagna di comunicazione della Rada, il parlamento dell’Ucraina. Che si conclude chiedendo all’Europa e all’occidente una no-fly zone oppure la fornitura di jet militari.