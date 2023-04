Video su decapitazione ucraino, Zelensky: Reagire a mostri russi

Kiev, 12 apr. (askanews) – C’è qualcosa che nessuno nel mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Questo video… l’esecuzione di un prigioniero ucraino… il mondo deve vederlo. Questo è un video della Russia così com’è. Mostra che tipo di persone ci sono. Non ci sono persone per loro: un figlio, un fratello, un marito, il figlio di qualcuno. Questo è un video della Russia che sta solo cercando di renderlo la nuova norma. Una tale abitudine di distruggere la vita.

Kiev, 12 apr. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reagito a un video estremamente violento in cui un soldato, identificato come ucraino dalle autorità di Kiev, è stato decapitato dalle forze russe in Ucraina.

“L’esecuzione di un prigioniero ucraino… Questo è un video della Russia così com’è. Tutti devono reagire. Ogni leader. Non dimenticheremo nulla. La sconfitta del terrore è necessaria”, ha reagito Zelensky.

Il presidente, sui suoi canali sui social media, ha quindi parlato di “mostri” russi. Il video in questione non è stato formalmente autenticato. “C’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare. Con quanta facilità queste bestie uccidono. Questo video, l’esecuzione di un prigioniero ucraino. Questo è un video della Russia così com’è. (Mostra) che tipo di persone ci sono”, ha insistito Zelensky.

“Non ci sono persone per loro (i russi, ndr). Un figlio, un fratello, un marito, il figlio di qualcuno. Questo è un video della Russia che sta solo cercando di renderlo la nuova norma”, ha commentato il presidente ucraino, spiegando che non si tratta di “un incidente”.