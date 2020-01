Oscar, sfida tra Joker, 1917, The Irishman e Once upon a time…

Roma 13 gen. (askanews) – La 92.a edizione degli Oscar sarà un sfida a quattro tra “Joker”, “C’era una volta a Hollywood”, “The Irishman” e “1917”, anche se i candidati per il miglior film quest’anno sono addirittura nove. Per la statuetta più importante concorreranno infatti “Parasite” del regista sudcoreano Bong Joon-ho, il film rivelazione candidato anche come miglior film straniero, “Storia di un matrimonio” con Adam Driver e Scarlett Johannson, “Piccole donne”, che ha collezionato 6 candidature, e due outsider: la commedia nera sul nazismo “Jojo Rabbit”, e “Ford vs Ferrari”, con Matt Damon e Christian Bale.

Alla cerimonia di consegna dei premi, che si terrà il 9 febbraio, “Joker” arriverà con ben 11 candidature, mentre i film di Quentin Tarantino, Martin Scorsese e Sam Mendes ne hanno 10. Tra i migliori attori la gara sarà tra Joaquin Phoenix, DiCaprio, Adam Driver, Jonathan Pryce per “I due Papi” e a sorpresa Antonio Banderas per il film di Almodovar “Dolor y Gloria”. Tra le donne l’outsider è invece Cynthia Erivo, interprete di “Hariett”, che dovrà vedersela con la superfavorita Rénée Zellweger che interpreta Judy Garland, con Charlize Theron per “Bombshell”, Scarlett Johanson e Saoirse Ronan.

E per capire bene l’alto livello che quest’anno toccano i film in lizza per gli Oscar basta vedere l’elenco degli attori candidati come non protagonisti: Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks, Brad Pitt e Anthony Hopkins. Mentre tra le donne Scarlett Johansson fa il bis: è candidata sia come protagonista che come non protagonista; visto che finora non ha mai vinto un Oscar molto probabilmente quest’anno è arrivato anche il suo turno.