Salvini prende in giro un ragazzo ad evento Sardine, è polemica

Milano, 16 gen. (askanews) – “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto”. Lo ha scritto Matteo Salvini sul suo profilo Facebook, postando un video che riprende qualche pezzo dell’intervento di un ragazzo ad un evento delle Sardine a San Pietro in Casale, Bassa bolognese. Il video è montato ad arte per sottolineare qualche incertezza nell’eloquio del giovane che nel suo discorso parla di libri e libertà.

“Mi sento orgoglioso del mio imbarazzo, non avevo preparato nulla, nemmeno il discorso, perché volevo essere me stesso”, ha commentato poi il ragazzo, in difesa del quale si sono esposte anche le Sardine di Ferrara.

“È stato un intervento coraggioso e molto emozionato – si legge in un post delle Sardine di Ferrara in difesa del ragazzo, Sergio – il video ha il chiaro intento di mettere in pubblico imbarazzo un ragazzo che non è probabilmente abituato a parlare in pubblico.

A nostro avviso con questo post compie un atto di CYBER BULLISIMO”.

La polemica si è poi allargata al mondo politico. “Non c’è maggiore violenza che prendere in giro una persona per quello che è o che esprime – ha scritto il segretario del Pd Zingaretti su Facebook – Dietro i falsi sorrisi e le bevute in compagnia riemerge un’anima violenta che ha come radice l’odio e l’intolleranza. Fermeremo questa deriva.”

L’ex ministro dell’Interno in passato altre volte ha usato questa modalità, postando foto o video di giovani contestatori condividendole con i suoi milioni di followers.