A Gardaland apre a maggio il primo Legoland Water Park in Europa

Verona, 21 gen. (askanews) – Un video mostra in anteprima le nuove aree e attrazioni di Legoland Water Park Gardaland, il primo in Europa, che verrà inaugurato il 28 maggio 2020. E allo stesso tempo Gardaland sta selezionando oltre 50 figure professionali da assumere per la gestione delle nuove aree tematizzate.

Un corso d’acqua, il Lego River Adventure, attraverserà gran parte dell area del Parco Acquatico e si potrà percorrere a bordo di gommoni personalizzabili. Il percorso attraverserà una suggestiva grotta dall ambientazione sottomarina e costeggerà la Miniland, l area che ospita un centinaio di monumenti iconici italiani tutti realizzati con mattoncini Lego, dal Duomo di Milano al Colosseo, passando per la Torre di Pisa e la Basilica di San Marco.

“Legoland Water Park Gardaland avrà davvero tante attrazioni che faranno la gioia dei grandi e piccoli Visitatori”, ha affermato Luca Marigo, Sales and Marketing Director Gardaland. “Non mancheranno, infatti, aree tematizzate con tanti scivoli colorati adatti ai piccoli e ai ragazzini di tutte le età oltre ad aree dedicate alla creatività e alla scoperta dove divertirsi a costruire con i mattoncini Lego e i Duplo, piscine e spazi attrezzati con lettini, sdraio e ampi gazebi dove la famiglia potrà rilassarsi”.

E poi ci sarà il Beach Party, un’attrazione con aree gioco su più livelli e tanti scivoli colorati; l area Lego Creation Island, che permetterà ai più piccoli di appassionarsi all originale costruzione di barche personalizzate con i mattoncini Lego per poi posizionarle in acqua facendole galleggiare per tutto il percorso.

Duplo Splash è invece un attrazione pensata per piccoli avventurieri che vengono incoraggiati ad imparare attraverso il gioco e ad approcciarsi ai primi scivoli. Divertimento assicurato anche sugli scivoli di Jungle Adventures con discese adatte a tutta la famiglia. L attrazione Pirate Bay, con la sua grande piscina, sarà infine il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi.

Contemporaneamente ai lavori per la realizzazione dell area, Gardaland sta selezionando oltre 50 figure professionali da assumere per la gestione del nuovo parco: in particolare, si stanno ricercando 40 assistenti bagnanti, sia figure già in possesso del brevetto di assistenza ai bagnanti, sia candidati da formare; questi ultimi potranno infatti conseguire il brevetto grazie ad un accordo stretto da Gardaland con la Federazione Italiana Nuoto. Non mancheranno poi addetti alla gestione del negozio e alla ristorazione.