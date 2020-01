La gestualità di Di Maio, si dimette e si toglie la cravatta

Roma, 22 gen. (askanews) – “Gianroberto Casaleggio, per tutti gli anni in cui l’ho conosciuto mi ha fatto un solo e unico regalo: il libro “L’Elogio della cravatta”, e mi propose di approfondire il significato del tipo di nodo, perché anche quello è comunicazione. Per me ha rappresentato sempre un modo per onorare la serietà delle istituzioni della Repubblica, quindi nel ringraziarvi…me la tolgo”. Così Luigi di Maio, dopo le dimissioni a capo del Movimento 5 Stelle, salutando la platea del Tempio di Adriano a Roma, si è tolto la cravatta salutato dagli applausi di parlamentari e dei militanti.

“La cravatta per molti in questi anni ha contraddistinto il mio operato da capo politico. Ora la portate tutti, ma all inizio non era cosi… Per me ha sempre rappresentato un modo per onorare la serietà delle istituzioni della repubblica e il contegno che deve avere un uomo dello Stato. Oggi simbolicamente la tolgo qui davanti a tutti voi”.

“Grazie a tutti. Vi abbraccio. E vi voglio bene. Buona fortuna. Ne avremo tutti bisogno”, ha concluso.