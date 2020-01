Gaffe spaziali, US Space Force: il logo è quello di Star Trek

Milano, 25 gen. (askanews) – Prima le divise poi il logo, insomma una gaffe dietro l’altra per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, dopo aver annunciato la creazione della US Space Force, un’apposita divisione delle Forze armate statunitensi dedicata all’impiego a scopo militare di tecnologie e missioni aerospaziali, ha presentato quella che dovrebbe essere l’immagine che accompagnerà questi soldati spaziali.

Ma la rete non perdona e, nel giro di poco tempo, il web è stato invaso di meme e post divertenti sulle scelte della Casa bianca.

Innanzitutto per le uniformi; normali tute mimetiche con fantasia camouflage ma con patch e logo della US Space Force e dello United States Space Command… “perfette per mimetizzarsi tra le foreste della Luna o di Marte” ha simpaticamente commentato sui social network l’astronauta italiano dell’Esa Umberto Guidoni, primo europeo sulla Stazione spaziale internazionale.

Ma se sulle divise il web non l’ha fatta passare liscia al presidente Trump, ancora peggio è andata con il logo che, come si può vedere in questa immagina comparativa, è praticamente identico a quello della flotta stellare nella serie Tv di fantascienza “Star Trek” creata da Gene Roddenberry.

Anche in questo caso i commenti sui social network non si sono risparmiati. Addirittura l’attore George Takei, il tenente Sulu di Star Trek, pilota della nave stellare Enterprise, ha twittato: dovrebbero pagarci dei diritti d’autore.

Nell’intento del presidente Trump, La US Space force avrà il compito di “proteggere gli interessi degli Stati Uniti nello Spazio” svolgendo compiti scientifici e difensivi. Insomma, nessun viaggio “alla scoperta di strani, nuovi mondi là dove nessuno è mai stato prima”.