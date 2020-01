Giornata memoria, Segre: mio marito scelse fra me e Almirante

Roma, 27 gen. (askanews) – Liliana Segre racconta a Che tempo Che Fa un momento di svolta del suo matrimonio, quando il marito Alfredo Belli Pace dovette scegliere fra lei e la destra del MSI.

“Mio marito, che era stato uno che aveva scelto due anni di internamento pur di non stare nella Repubblica sociale, vedendo molto disordine, per un certo periodo aderì a una destra in cui c’era anche Almirante” ha detto la senatrice a vita. “Io ho molto sofferto e ci fu una grande crisi. A un certo punto misi mio marito e me sullo stesso piano e dovevamo sceglierci di nuovo. Per fortuna vinse l’amore; lui rinunciò per amore nei miei confronti a una eventuale carriera politica.

E io aprii le braccia a un amore ritrovato, e fummo insieme per altri 25 anni”. Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, ha dichiarato la settimana scorsa che è incompatibile la cittadinanza onoraria che le ha offerta la giunta di centrodestra di Verona con la decisione della stessa giunta di intitolare una strada al leader del Movimento sociale, Giorgio Almirante.

