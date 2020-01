Coronavirus, 131 vittime. British Airways sospende voli per Cina

Milano, 29 gen. (askanews) – Sale a 131 il numero delle persone morte in Cina dopo aver contratto il coronavirus. In Europa sono stati confermati tre nuovi casi di contagio in Germania mentre è ancora da accertare il nuovo caso in Francia.

Si fanno sempre più drastici i provvedimenti per evitare il contagio: la British Airways ha sospeso tutti i voli da e per la Cina, interrompendo la possibilità di prenotarli online fino a marzo. La Virgin Atlantic ha chiesto a tutti i viaggiatori che hanno prenotato un volo da e per la Cina, compresa Hong Kong, nel prossimo mese di riprogrammare il proprio volo.

Mentre Wuhan, epicentro del contagio, resta isolata in quarantena, è iniziata la corsa dei rimpatri: un aereo con cittadini americani da riportare in patria partito dallo Whuan è atterrato in Alaska. Pronto un ponte aereo anche per gli italiani probabilmente con un intervento congiunto con la Francia.