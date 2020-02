Conte: “Sarebbe improprio che io mi cercassi altre maggioranze”

Bruxelles, 20 feb. (askanews) – “Ho già risposto a Renzi che sono ben disponibile, la mia porta è sempre stata ed è aperta. Con Renzi sicuramente ci vedremo la settimana prossima”.

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles, rispondendo al leader di Italia Viva che aveva sollecitato un “incontro per un chiarimento”.

“Il presidente Conte ha chiesto la fiducia con un determinato assetto, forze e gruppi e dunque sarebbe assolutamente improprio che io mi cercassi altre maggioranze – ha aggiunto il premier – il fatto di aver chiesto di fare comunicazioni in Parlamento sono per fare in maniera lineare e trasparente ogni passaggio. Si parla nelle sedi ufficiali e si prende la responsabilità di quello che si dice e delle decisioni che si assumono”.