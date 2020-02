Coronavirus, il video dell’aeroporto di Bergamo: sempre operativi

Milano, 28 feb. (askanews) –

Contro la psicosi generata dall’allerta per il nuovo coronavirus Covid-19 in nord Italia, l’aeroporto di Milano-Bergamo/Orio al Serio ha pubblicato un video sulla propria pagina facebook per ribadire che lo scalo è “pienamente operativo”.

“Al lavoro per i vostri sogni, sempre – scrive la società di gestione Sacbo – anche nei momenti più difficili. L’aeroporto di Milano Bergamo garantisce la piena operatività dei suoi servizi, nella massima tutela dei suoi passeggeri. Continuate a viaggiare con noi”.