700mila visualizzazioni per CoVmorra del collettivo The CereBros

Milano, 3 mar. (askanews) – Spopola su web #CoVmorra: “Basta cocaina, solo amuchina”, il divertente video diventato virale del collettivo The CereBros. Parcheggio isolato, incontro al vertice tra Ciro e Gennaro, in ballo c’è un nuovo business: l’Amuchina. La richiesta è alle stelle, i due spietati Boss della Camorra non hanno dubbi: sono soldi facili di questi tempi. Certo, c’è la concorrenza agguerrita di Amazon, ma i compagni in Honduras sono già stati allertati e la produzione di “oro trasparente” è già partita a ritmi forsennati. E allora ecco la stretta di mano a suggellare il patto, ma non prima di averle igienizzate bene perché di questi tempi “nun se po mai sapé”.

A poche ore dalla pubblicazione sul canale Facebook ufficiale The CereBros, ha superato 700mila visualizzazioni, impazzando su whatsapp e diventando un vero e proprio fenomeno “virale” oltre i classici social.

Protagonisti Ciro (Berardino Iacovone) e Gennaro (Gianmarco Esposito), personaggi di ispirazione “gomorriana” nelle vesti di trafficanti di Amuchina.