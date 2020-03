Coronavirus, chiuso il Parlamento europeo per tre settimane

Roma, 3 mar. (askanews) – Chiuso per coronavirus: il Parlamento europeo sospende per tre settimane tutte le riunioni non essenziali al funzionamento dell’Istituzione, comprese tutte le visite, le audizioni, i seminari e altri eventi di qualsiasi tipo. La disposizione è stata decisa dal presidente dell’europarlamento, David Sassoli, per il rischio di contagi del nuovo coronavirus.

Continueranno a svolgersi solo le riunioni delle commissioni europarlamentari e dei gruppi politici, delle sessioni plenarie (ma non si specifica se a Strasburgo o a Bruxelles) e dei servizi tecnici del Parlamento.

Salterà probabilmente anche l’audizione in commissione Ambiente della giovane attivista svedese Greta Thurnberg, in programma mercoledì 4 marzo.

La decisione prevede inoltre che sia negato l’accesso al Parlamento europeo a chiunque sia stato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi, o delle regioni nel caso dell’Italia, più colpite dall’epidemia.

“È un peccato che non possiamo visitarlo, visto che siamo venuti fin qui solo per questo”, dice questa turista americana.

“Penso sia più una misura da panico.

Non sono sicuro sia necessaria”, gli fa eco il marito.