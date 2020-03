Coronavirus in Usa, test portati con elicottero su nave bloccata

San Francisco, 6 mar. (askanews) – Un elicottero della Guardia nazionale americana ha raggiunto la Diamond Princess e ha calato a bordo i test per il coronavirus. La nave da crociera è bloccata in quarantena al largo di San Francisco dove ci sono 21 persone fra passeggeri ed equipaggio con sintomi influenzali.

Il timore è che possano essere stati contagiati a causa di un uomo di 71 anni che ha viaggiato in una recente crociera effettuata da questa nave in Messico, passeggero poi risultato positivo al coronavirus a cui non è sopravvissuto.

A bordo ci sono in tutto oltre 3mila persone. La nave appartiene alla compagnia Princess Cruise, la stessa che possiede la Diamond Princess, messa in quarantena a febbraio al largo delle coste del Giappone.