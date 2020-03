Coronavirus, anche Napoli si svuota dopo le misure del governo

Napoli, 10 mar. (askanews) – Vie semi deserte e negozi chiusi. Anche Napoli si è svuotata per il coronavirus. E’ l’effetto del decreto del governo che ha trasformato tutta l’Italia in una “zona protetta”. Per le strade della città partenopea manca il traffico caotico e il tipico rumore di clacson. Fino al 3 aprile chiusi in Campania

molti negozi, barbieri, parrucchieri e centri estetici COMPRESI per via di una ordinanza regionale. Tanti uffici si stanno organizzando con il lavoro a distanza. Ma la popolazione sembra averla presa con filosofia…