Renzi: oggi zona rossa Italia, nelle prossime ore tutta Europa

Roma, 10 mar. (askanews) – “Oggi la zona rossa va da Aosta a Ragusa, ma diciamolo senza giri di parole, la zona rossa nelle prossime ore diventerà tutta Europa. Nei prossimi 5-10 giorni se i numeri di crescita verranno confermati, magari la zona rossa sarà Madrid, sarà Parigi, Berlino o Bruxelles, e quindi di conseguenza diciamo ai nostri amici europei ‘non perdete tempo’. L’Italia è un po’ la cavia per mille ragioni che non affrontiamo qui, da noi il virus è arrivato prima, ma fate tesoro delle nostre scelte e anche dei nostri errori per poter anticipare e se possibile ridurre il rischio”: così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un video postato su Facebook lancia un messaggio agli altri paesi europei che stanno attraversando l’emergenza coronavirus.

“Le misure sanitarie sono giuste e necessarie, noi le rispettiamo e le abbiamo incoraggiate, ma occorrono le misure economiche.

Domani sarò in Parlamento per chiedere ad alta voce al Senato e al governo di prendere provvedimenti in questa direzione, c’è un problema di liquidità”, ha aggiunto.