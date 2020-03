Coronavirus, Renzo Arbore: tutti a casa, soprattutto gli over 60

Roma, 11 mar. (askanews) – Anche Renzo Arbore fa il suo appello social a restare a casa per combattere l’emergenza coronavirus e ha condiviso su Facebook un video in cui si rivolge soprattutto agli over 60.

“Bandiera Gialla!!! Bandiera Gialla!!! Tutti a casa. Mi rivolgo soprattutto ai maggiori degli anni ’60: rimanete in casa e fateci rimanere anche i vostri familiari, potete guardare la tv, leggere un libro e approfittatene per scoprire il web con cui potete rivivere le vostre canzoni, idoli e sorrisi del passato e del presente”. Con naturalmente l’hashtag #iostoacasa.