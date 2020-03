Coronavirus, Gianna Nannini canta live in streaming su Instagram

Roma, 12 mar. (askanews) – Musica da ascoltare rigorosamente a casa, contro la noia dell’isolamento per combattere il propagarsi da coronavirus. Gianna Nannini canta mezz’ora in diretta streaming su Instagram.

Quattro i brani interpretati dalla rocker toscana: “L’aria sta

finendo”, “Sei nell’anima”, “America 1979”, “La differenza”.

“Siamo qui in questo spazio angusto improvvisando una situazione

che mi sono inventata perchè impossibile fare un vero concerto

online in diretta, volevo portare su il mio pianoforte ma non è

stato possibile! Con me Marco Colombo, una grande amico e

chitarrista storico.

Per farvi stare meno in solitudine possibile. Non dovete stare li

impalati a guardare ma reagire, le nostre vibes vi stanno

arrivando, è un’onda che porta gioia a questo momento veramente

terribile”.