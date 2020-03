Roma, 16 mar. (askanews) – Scuole chiuse anche a Gaza per cercare di prevenire i contagi da coronavirus.

Nella maggior parte dei paesi si fanno lezioni in diretta streaming, via Skype o attraverso piattaforme dedicate e a Gaza un’insegnante trasmette la sua lezione alla radio mentre gli studenti ascoltano da casa la sua voce e prendono appunti per cercare di proseguire la didattica durante il periodo di isolamento.