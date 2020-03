Coronavirus, Russia manda 15esimo aereo militare con respiratori

Milano, 25 mar. (askanews) – La Russia ha organizzato un altro volo, il quindicesimo (IL-76, aereo da trasporto militare russo) con attrezzature mediche per combattere il coronavirus, sino alla base aerea italiana di Pratica di Mare (30 chilometri a sud-ovest di Roma). Nelle immagini si vedono scatole contenenti respiratori Aventa e altri dispositivi medici.

Le forze aeree russe continuano l’operazione per trasferire specialisti militari russi, attrezzature e macchinari speciali alla base aerea italiana per assistere la Repubblica italiana nella lotta contro l’infezione da coronavirus. L’operazione è stata concordata tra il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e il presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte. L’accordo è stato raggiunto il 21 marzo.

L’operazione continua verso Bergamo per svolgere compiti di assistenza nella lotta contro la diffusione dell’infezione da coronavirus. Le unità mediche dell’esercito russo stanno avanzando, scortate dai carabinieri, su una distanza di circa 600 chilometri.

La colonna russa comprende un complesso mobile per analisi e diagnostica, apparecchiature per la disinfezione mobile ad alte prestazioni con uno stock di disinfettanti e attrezzature speciali per fornire assistenza qualificata ai pazienti gravi affetti da infezione da coronavirus.

La marcia viene eseguita da 22 unità di equipaggiamento speciale russo, nonché da autobus con specialisti militari, veicoli di scorta e supporto tecnico forniti dalla parte italiana. Lungo l’intero percorso, i veicoli russi saranno accompagnati dai carabinieri.