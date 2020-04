Coronavirus, Renzi: liquidità a imprese è elemento chiave

Roma, 4 apr. (askanews) – La liquidità alle imprese è l’elemento chiave: lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una diretta facebook.

“La liquidità alle imprese – ha sottolineato – è l’elemento chiave. Il problema non è fare un provvedimento al mese ma è fare una botta, un provvedimento che restituisca liquidità e fiducia. La proposta di Iv è che lo Stato dia alle banche la garanzia statale al 100% e le banche automaticamente bonifichino sui conti corrente delle partite Iva tutte, le società, i professionisti, gli artigiani purché piccole e medie imprese quindi sotto i 40/50 milioni di euro, e dia un bonifico fino all’equivalente del 25% del fatturato dello scorso anno. Non è un regalo ma un prestito che deve essere garantito dallo Stato al 100%. Il prestito viene restituito in 100 rate mensili, 8 anni, a partire dal 1 gennaio 2022”.