Coronavirus, Merkel lancia appello per un’Europa più forte

Roma, 6 apr. (askanews) – Uscita dalla quarantena dopo essere entrata in contatto con un dottore risultato poi positivo al Covid-19, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha lanciato un appello per “un’Europa più forte” nel corso di una conferenza stampa sulla pandemia del coronavirus che sta mettendo a dura prova il mondo intero.

“Il punto è capire che anche la Germania – e l’ho ripetuto più volte anche in crisi precedenti e questa volta è ancora più importante – anche la Germania potrà prosperare nel lungo termine se anche l’Europa sta bene e ora stiamo assistendo a cosa accade, se guardiamo a come le nostre economie sono intrecciate, quando la libera circolazione delle merci non è garantita, la risposta può solo essere più Europa, un’Europa più forte”, ha detto la cancelliera.