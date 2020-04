Luca Carboni nel ritornello di “Canzone sbagliata” di Danti

Roma, 6 apr. (askanews) – Il videoclip di “Canzone sbagliata” vede Danti “insieme” a Luca Carboni e Shade: insieme ma distanti, in un divertente gioco, i tre artisti, ognuno a casa propria, fanno ascoltare il brano al regista Maccio Capatonda che commenta i tanti errori del testo. Perfetto il ritornello cantato da Luca Carboni.

Qualche mese fa con Fiorello, Rovazzi, J-Ax e Nina Zilli, l’autore e produttore Danti, rapper dei Two Fingerz, coinvolge altri due artisti top del panorama musicale italiano, regalando una canzone piena di affermazioni “strampalate”, da cantare insieme, per sorridere in questo momento così delicato.

“Cantare insieme a Luca (Carboni, ndr) – ha raccontato Danti – è stato davvero un grande regalo, ed è un piacere tornare a collaborare con Shade.

Se vi dico che il brano che ho ascoltato di più nel 2019 è stato Fragole buone buone di Luca? Appena abbiamo registrato il brano ho capito che era la persona giusta per la canzone sbagliata!”. E Luca Carboni ha aggiunto: “In questo strano e difficile momento è stato davvero liberatorio cantare con Danti e gli altri amici questa canzone… sbagliata. Consapevole che, in fondo, non c è niente di sbagliato se questa montagna di errori vi porterà a cantare e sorridere come abbiamo fatto noi. Buon ascolto!”.

Per Shade “ci siamo divertiti a sbagliare, perché fare sempre tutto giusto sarebbe monotono, no?”.