Motori, Audi apre stabilimento Ingolstadt a cyber-visitatori

Milano, 7 apr. (askanews) – Lo stabilimento Audi di Ingolstadt apre le porte ai cyber-visitatori. Con il temporaneo arresto dell attività degli impianti europei, Audi infatti ha deciso di offrire tour virtuali dedicati alle fasi di produzione delle vetture dei quattro anelli. Si chiama AudiStream ed è il primo servizio al mondo di visite interattive in fabbrica. Il tour virtuale con guide specializzate della durata di circa 20 minuti, avviene in tedesco o in inglese e i cyber-visitatori hanno la possibilità di personalizzare l’esperienza in funzione degli interessi.