Coronavirus, Sassoli: la solidarietà europea? Conviene a tutti

Roma, 8 apr. (askanews) – “Cari concittadini, siamo preoccupati per l’incertezza del futuro”: così il presidente dell’Europarlamento David Sassoli in un videomessaggio rivolto ai cittadini europei.

“Bisogna fare di più; serviranno tanti soldi, è necessario uno sforzo ulteriore” ha aggiunto Sassoli in un aperto endorsement delle proposte in discussione all’Eurogruppo per finanziare la ripresa dopo la crisi sanitaria. “Non è solo questione di solidarietà ma di convenienza per tutti” ha detto Sassoli, “vista la stretta interconnessione delle economie europee”.