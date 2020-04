Spazio, 30 anni fa veniva messo in orbita il telescopio Hubble

Milano, 21 apr. (askanews) – Il telescopio spaziale Hubble compie 30 anni. Era il 24 aprile del 1990 quando lo Space Shuttle “Discovery” partì dalla base spaziale Nasa di Cape Canaveral, in Florida, per la missione Sts-31 che aveva come obiettivo mettere in orbita il nostro “occhio sull’Universo”.

Tuttavia sin da subito ci si rese conto di un problema; per un difetto di fabbricazione il telescopio era “miope”, perché le lenti erano state fabbricate sulla Terra non tenendo conto delle condizioni di microgravità una volta in orbita.

Ma Hubble era stato progettato per essere riparato nello Spazio e così fu. La prima di 4 missioni di riparazione avvenne nel 1993; gli astronauti misero ad Hubble gli occhiali per vedere meglio e più lontano possibile.

Da allora il telescopio ha cominicato a scandagliare l’universo regalandoci immagini bellissime di stelle e galassie lontane, regioni remote e nebulose in cui si formano nuovi astri.

Le nuove tecnologie man mano disponibili, poi hanno consentito di aggiornare il telescopio spaziale nel corso degli anni con lenti e fotocamere più performanti.

L’ultima volta è stato nel maggio del 2009, con la missione STS-125.

Un paio di curiosità: il pilota dello Shuttle che mise in orbita l’Hubble Space Telescope era Charlie Bolden, poi diventato amministratore della Nasa. Il comandante dell’ultima missione di riparazione nel 2009, invece era Scott Altman, famoso per aver preso parte come controfigura di tom Cruise al film cult “Top Gun”; era lui ai comandi dell’F-14 in una delle scene epiche del film.