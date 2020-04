Coronavirus, Conte: lavoro collegiale, Parlamento rispettato

Piacenza, 28 apr. (askanews) – “Sono decreti del Presidente del Consiglio, ma quello del governo è un lavoro collegiale, e anche con gli enti locali e le Regioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti a Piacenza al termine dell’incontro in prefettura con il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e rispondendo a una domanda sulle critiche arrivate dalla sua stessa maggioranza.

“Per la natura di questa epidemia, bisogna decidere, bisogna intervenire anche in poche ore. Questo non significa che le prerogative del Parlamento non siano state rispettate. Io sono stato più volte in Parlamento, ho incontrato maggioranza e opposizione, i decreti legge saranno ovviamente convertiti dal Parlamento”.