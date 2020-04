Fase 2, Conte: Guardiamo con apprensione a turismo e cultura

Roma, 30 apr. (askanews) – “Guardiamo con apprensione al mondo dello spettacolo, del teatro, della musica, del cinema. Questa mattina Franceschini avrà un incontro con una delegazione rappresentativa, siamo disponibili a lavorare con tutto il settore” ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferendo alla Camera sulle scelte del governo per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus.

“Poi c’è il turismo, che sarà uno dei settori più colpiti e avvertirà per vari mesi lo scotto delle misure restrittive; sappiamo quanto questa crisi stia colpendo queste attività e molte altre, così come dell’importanza di riaprire tanti esercizi e stiamo lavorando per definire con accuratezza i protocolli necessari per una ripresa in sicurezza” ha aggiunto il premier.

Inoltre, ha detto, “il governo è anche determinato a sostenere quei settori qualificanti per la competitività del Paese che stanno risentendo di più dell’epidemia, come il turismo appunto: cercheremo di favorire il turismo interno attraverso forme di sostegno alle imprese turistiche e con un incentivo alle famiglie con reddito basso e figli a carico sotto forma di bonus da spendere in strutture italiane”.