Ecco come si allena online la Scuola del Balletto di Roma

Roma, 4 mag. (askanews) – La Scuola del Balletto di Roma potenzia le lezioni online di danza con un programma di “didattica a distanza” a cura della direttrice Paola Jorio e del corpo docente. Mentre le due sedi a Roma restano temporaneamente chiuse, la Scuola del Balletto di Roma, centro di formazione per giovani danzatori, ha avviato già il 16 aprile la “didattica a distanza”, spostando i propri programmi di formazione su una piattaforma digitale al servizio di allievi e famiglie.

Visto il protrarsi dei tempi di attesa per un regolare ritorno in classe, la Scuola del Balletto di Roma ha deciso di estendere le attività online con uno specifico programma didattico a distanza: appuntamenti quotidiani, in collegamento con i maestri della Scuola, con sessioni di dance (floor, total body) training, contemporaneo e teoria. In programma, per ogni allievo, 5/6 giorni di lezioni a settimana, conservando la cadenza dei mesi passati; il tutto grazie a cinque “stanze virtuali”, programmate sulla piattaforma del sito Balletto di Roma, che lavoreranno in contemporanea dalla mattina al pomeriggio. Un modo per continuare, anche da casa, la formazione in tutti i suoi aspetti, fisici e mentali: rientrano infatti nel programma non solo classi per il riscaldamento, l esercizio e il potenziamento muscolare, ma anche di teoria e di storia della musica e della danza, oltre ad incontri/interviste con protagonisti ed esperti del settore.

Già nel mese di marzo, il Balletto di Roma ha attivato un canale di condivisione online, riservato agli allievi interni, per trasmettere alcune “pillole di danza”, teoriche e pratiche: indicazioni per eseguire, in casa ma in sicurezza, brevi sessioni di allenamento, accanto a piccoli suggerimenti di cultura e storia della danza. L iniziativa ha permesso ad allievi e insegnanti di tenersi in contatto, colmando in qualche modo il “vuoto” in cui l emergenza ci ha catapultati e cercando di attenuare, con consigli mirati, gli effetti negativi dell improvvisa sospensione dell attività fisica.