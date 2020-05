Nelle Filippine Darth Vader ammonisce i residenti: state a casa

Manila, 6 mag. (askanews) – Darth Vader e gli assaltatori imperiali girano in barca in un villaggio delle Filippine e invitano i residenti a rimanere a casa e a osservare il distanziamento sociale. È l’idea di alcuni rappresentanti del gruppo giovani, aiutati dai funzionari locali, per tirare su il morale alle persone – in particolare ai bambini – costrette in quarantena per arginare la diffusione del nuovo coronavirus.